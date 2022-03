Napoli-Milan, De Laurentiis gongola: l’ufficialità fa esultare il club e i tifosi

Il Napoli si prepara al big match di domenica contro il Milan: arrivata la notizia tanto attesa che fa sorridere il presidente De Laurentiis.

La posta in palio è alta. Non decisiva, perché mancano altre 10 partite ma comunque fondamentale anche per le implicazioni psicologiche legate ad una possibile vittoria o sconfitta. Napoli e Milan si preparano al big match di domenica sera: l’Inter, dopo il rotondo 5-0 rifilato ieri alla Salernitana, è tornata in vetta ed ora aspetta di sapere l’esito dello scontro. Anche la Juventus osserverà interessata, in attesa di affrontare lo Spezia domenica.

Luciano Spalletti, in questi giorni, ha chiesto alla propria squadra una prova di maturità e di dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno ai danni della Lazio. Stefano Pioli, dal canto suo, vuole ripartire dopo i pareggi ottenuti contro la Salernitana e l’Udinese: la formazione appare fatta ma resta da risolvere il rebus Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese sta meglio dopo aver passato le ultime settimane ai box a causa dell’infiammazione al tendine d’achille punta ad esserci. Il provino decisivo avrà luogo nella giornata odierna e in base all’esito il tecnico rossonero deciderà se inserirlo nella lista dei convocati oppure concedergli ulteriore tempo per guarire al 100%. L’attesa, nel frattempo, cresce ed oggi è arrivata la notizia che fa gongolare il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la sfida con il Milan trasmessa in tutto il mondo

La partita in questione, come spiegato dal club attraverso un comunicato, sarà seguita in tutto il Mondo. La CBS, ad esempio, la trasmetterà negli USA sul Canale Paramount. Previsto poi il collegamento in numerose nazioni europee (Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo). Davanti alla tv pure Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Per l’occasione saranno collegati anche Australia, Cina, Giappone, Corea, Canada e gli Stati africani di Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia. Copertura, infine, pure in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Un’esposizione mediatica eccezionale per il Napoli, che punta a crescere e ad espandersi sempre più nel mercato mondiale.