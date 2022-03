Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Verona, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 15.00.

Manca sempre meno al fischio di partenza di Fiorentina-Verona, gara delle 15.00 del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione di Italiano riceve i ragazzi di Igor Tudor.

Dopo la sfortunata sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri, i viola di Italiano sono decisi a conquistare la vittoria per riscattarsi dopo il passo falso. Il Verona di Tudor è pronto alla sfida, così come annunciato dallo stesso tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia.A dare il via al match è il signor Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cipressa. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Nasca e Rossi.

Fiorentina-Verona, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Ikonè, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Terzic, M. Quarta, Amrabat, Duncan, Callejon, Saponara, Gonzalez, Cabral, Kokorin, Rosati.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Berardi, Chiesa, Sutalo, Frabotta, Depaoli, Coppola, Cancellieri, Veloso, Barak, Hongla, Lasagna.