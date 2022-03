Tutto pronto per il fischio di inizio di Venezia-Sassuolo, match delle ore 15.00 della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di partenza di Venezia-Sassuolo, gara delle ore 15.00 del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Penzo di Venezia, la formazione di Paolo Zanetti riceve i neroverdi di Alessio Dionisi.

La formazione lagunare non riesce a vincere dal 7 novembre scorso. Da allora, infatti, Zanetti ha collezionato solo tre pareggi e cinqu sconfitte. Il tecnico della formazione di casa ritrova Sigurdsson e Kiyine. Ebuehi, invece, tornerà solamento dopo la sosta. Ballottaggio sulla sinistra con Haps e Ullmann in lotta per un maglia da titolare. Tra i neroverdi, invece, la coppia difensiva sarà formata da Chirices e Ferrari. Maxime Lopez, invece, lascia il posto ad Henrique. Arbutra il match il signor Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Meli e Colarossi. Al VAR, invece, il duo formato da Doveri e Affatato.

Venezia-Sassuolo, le probabili formazioni

VENEZIA (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Modolo, Fiordilino, Svoboda, Mateju, Ullmann, Vacca, Tessmann, Peretz, Johnsen, Nani, Nsame.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Chiriches, Tressoldi, Pieragnolo, Magnanelli, Harroui, Oddei, Ciervo, Defrel.