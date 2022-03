“Perchè nessuno ne parla?” Serie A, il dubbio che infiamma Inter e Atalanta

La Serie A presenta oggi il big match tra Napoli e Milan, ma in molti dimenticano i recuperi che devono giocare Inter ed Atalanta.

Il campionato è ormai entrato nella sua fase cruciale, considerando anche la classifica cortissima. L’Inter è prima con un punto di vantaggio sia sul Napoli che sul Milan, che si affronteranno questa sera al Maradona. Il match tra i partenopei e la squadra di Pioli potrebbe realmente risultare decisivo per lo Scudetto.

Dietro alle prime tre c’è la Juventus, che oggi ha l’occasione di avvicinarsi. I bianconeri, infatti, sfideranno, ore 18.00, all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta. La ‘Vecchia Signora’ con un successo contro i liguri potrebbe anche approfittare della sconfitta di ieri dell’Atalanta contro la Roma.

La squadra di Gasperini, raggiunta in classifica dalla Roma proprio dopo la partita di ieri, difatti, è quinta con tre punti di svantaggio sulla Juventus, ma deve ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Torino di Juric. Tra le squadre di vetta anche l’Inter deve disputare il recupero contro il Bologna.

Serie A, Condò sui recuperi di Inter ed Atalanta: “Perché nessuno ne parla?”

Paolo Condò, giornalista di ‘Sky Sport’, si è soffermato proprio sulla ‘questione recuperi’: “La Roma con la vittoria di ieri ha raggiunto l‘Atalanta in classifica, ma i bergamaschi devono recuperare ancora una partita. Perché nessuno ne parla di questi recuperi? Non capisco. Tra questi recuperi, che non so quando si giocheranno, c’è anche il match tra Bologna ed Inter”.

La ‘questione recuperi’ vale anche per il discorso salvezza, visto che la Salernitana ne deve giocare due e proprio contro due rivali per evitare la retrocessione: Udinese e Venezia. In attesa di conoscere la data di quando si disputeranno questi recuperi, il nostro campionato si focalizzerà sul risultato di questa sera tra il Napoli e il Milan.