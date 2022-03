Juventus, Raiola è complice: contatti avviati per il desiderio di mercato

Mino Raiola potrebbe agevolare la trattativa con la Juventus per il big: il grande sogno di mercato di Allegri per rinforzare il centrocampo

Mino Raiola e la Juventus negli ultimi anni hanno concluso una gran quantità di trattative. I calciatori del super-procuratore, considerato uno dei migliori al mondo, ad oggi farebbero molto comodo al club bianconero. Uno di questi è Paul Pogba, che un passato con la Juve lo ha già avuto. Successivamente era stato venduto al Manchester United, che ha versato nella casse del club di Agnelli oltre 70 milioni di euro, con una ricca commissione a Raiola.

I problemi a centrocampo della Juventus sono sorti da quando è andato via Miralem Pjanic, all’epoca il giocatore più qualitativo della parte nevralgica della squadra. Un profilo di qualità eccessivamente alta manca ancora ad Allegri, che vorrebbe il ritorno di Pogba. Il francese aveva prolungato coi Red Devils la scorsa stagione il contratto fino al 2022. Quindi si libererà a parametro zero tra pochi mesi.

Juventus, a che punto è la situazione Pogba

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra la Juventus e Mino Raiola sono già ben avviati. La richiesta del club bianconero è quella di essere avvertiti, qualora dovessero arrivare offerte da top club. Come PSG e Real Madrid, interessate da tempo a Pogba, che percepisce un ingaggio da circa 15 milioni di euro netti. Cifre a cui, almeno per il momento, la Juventus non può arrivare.

Compresi i bonus, la Juve potrebbe offrire a Pogba 10 milioni per tre anni. La trattativa è facilitata dal Decreto Crescita, che permetterebbe ad Agnelli di risparmiare il 50% sul lordo. Resta da capire quali saranno le volontà del centrocampista francese, che in bianconero ha vissuto il periodo migliore della propria carriera.