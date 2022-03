“Scelsi il Milan perché…”: Napoli, spunta il retroscena di mercato

Il bomber ha svelato un bel retroscena di mercato: ecco il motivo per cui scelse il Milan invece del Napoli

Questa sera ci sarà la sfida tra Napoli e Milan, importantissima nella corsa allo scudetto in cui è presente anche l’Inter. I nerazzurri sono potenzialmente primi, in attesa di recuperare la partita col Bologna. Che va comunque giocata, e dunque chi vincerà stasera sarà al primo posto a +2 proprio sulla squadra di Inzaghi. Il Maradona è sold-out, entrambe le squadre si daranno battaglia per conquistare i tre punti.

E allora ritornano in mente i momenti di quando Napoli e Milan si sfidavano per la conquista del campionato. Erano la fine degli anni ’80, i più belli del mondo non solo a livello calcistico. La Serie A, comunque, era il campionato più ambito. Ci giocavano stelle come Matthaus, Maradona, van Basten. E proprio l’olandese fu decisivo in un trasferimento svelato proprio in questa giornata. Una sfida, quella tra Napoli e Milan, che all’epoca si trasferì anche sul mercato.

Napoli-Milan, retroscena di mercato di Papin

A svelarlo è stato il diretto interessato, Jean-Pierre Papin, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Quando ero al Marsiglia, il Napoli mi voleva. Vennero anche in Francia per convincermi”. Poi il francese ha svelato la sua decisione finale: “Alla fine scelsi il Milan, perché c’era van Basten e volevo giocare con lui. Sapete com’è andata, no?”. Erano anni particolari per la Serie A, i partenopei successivamente caddero nel baratro quando Maradona disse addio.

Il Milan, con Papin, riuscì a vincere una miriade di trofei. Anche se l’esperienza dell’attaccante in rossonero è stata ricca di alti e bassi. In ogni caso, il suo sogno si era avverato: giocare con van Basten. Insomma, mica male.