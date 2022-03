“VAR inesistente”: Napoli-Milan, un altro possibile rigore dopo Bennacer

Tanta tensione nel big match di Serie A tra Napoli e Milan. Proteste da una parte e dall’altra per l’arbitraggio tenuto da Orsato.

Il ventottesimo turno di Serie A mette in scena il big match di campionato tra Napoli e Milan. Al Maradona va in scena una sfida molto delicata dove le due squadre potrebbero con la vittoria dare un importante colpo in campionato e provare a superare nuovamente l’Inter in campionato.

La prima mezzora del match ha generato tante polemiche in campo e fuori per l’arbitraggio tenuto da Daniele Orsato. Nei primi minuti l’arbitro c’è stato un episodio molto dubbio con un contatto tra Koulibaly e Bennacer dove l’arbitro ha lasciato correre, giudicando l’episodio troppo ‘leggero’.

Il tecnico Stefano Pioli si è infuriato ed è stato anche ammonito per proteste, ma pochi minuti dopo c’è stata una situazione simile dall’altra parte del campo ed i tifosi del Napoli letteralmente infuriati.

Napoli-Milan, polemiche per l’arbitraggio di Orsato

Dopo uno straripante scatto, il centravanti nigeriano Victor Osimhen, partito dalla fascia laterale, è entrato in area ed è stato bloccato da un doppio contatto con Kalulu e Tomori. Questo episodio ha generato numerose polemiche sul mondo social.

L’arbitraggio, tenuto fino ad ora da Orsato, ha portato tante polemiche e c’è chi addirittura ha parlato di ‘Var inesistente’. Mezzora di gioco ed entrambe le tifoserie infuriate con Orsato che sta scatenando critiche nella decisiva sfida scudetto.