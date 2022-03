“Era rigore”: Napoli-Milan nel caos, scoppia la polemica

Nemmeno il tempo di iniziare che Napoli-Milan è già oggetto di polemica per un rigore non dato. E i tifosi esplodono sui social.

Napoli-Milan è iniziata giusto da pochi minuti. Il big match di giornata, che potrebbe regalare la nuova capolista della Serie A, oppure un inedito scenario di tra squadre, Inter compresa, appaiate in testa alla classifica, ha però già una prima polemica.

Solo una manciata di giri d’orologio e per l’arbitro Daniele Orsato, designato oltretutto tra alcune polemiche da ambo le parti, c’è stato già un bel lavoro da fare con una decisione che ha scatenato diverse polemiche. Decisione che è costata anche un giallo per proteste al tecnico del Milan Stefano Pioli.

L’episodio incriminato ha visto un presunto contatto di Kalidou Koulibaly ai danni di Bennacer. Orsato però non ha ravvisato, nonostante le tante proteste rossonere, alcun comportamento scorretto da parte del difensore del Napoli.

Napoli-Milan, esplode la rabbia social. Ma poi su Osimhen…

Immediatamente le proteste si sono estese anche allo stadio ‘virtuale’ con i tifosi del Milan che hanno iniziato a riversare in rete il loro disappunto. “Era rigore” è il leit motiv dei tweet rossoneri, con alcuni che si domandano anche a cosa serva il VAR se non chiama episodi del genere.

Poco dopo comunque Orsato ha fatto ‘arrabbiare’ anche i tifosi del Napoli, ristabilendo una sorta di equilibrio nelle polemiche per rigori non dato. Non ha ravvisato anche stavolta nulla di irregolare sia ai danni di Osimhen per un contrasto dubbio di Tomori che, secondo i calciatori del Napoli, non prende mai la palla ma solamente il piede dell’attaccante nigeriano mentre si stava involando verso la rete. Insomma, partita iniziata da pochissimo, ma già tantissimo lavoro per i moviolisti.