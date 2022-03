Serie A, duello d’alta classifica per il talento 2002: “Lo stanno monitorando”

Non c’è solo il campionato, ma anche il calciomercato. Tre squadre di Serie A, infatti, stanno monitarando un giovane calciatore.

Il campionato è entrato nella sua fase decisiva, dove ogni partita non è per nulla scontata. Nella nostra Serie A tutto è ancora in bilico: dallo Scudetto, passando per Champions League, alla lotta per evitare la retrocessione. Al vertice, infatti, ci sono tre squadre racchiuse in un solo punto.

L’Inter con il successo di venerdì contro la Salernitana, in attesa di Napoli-Milan di questa sera, è ritornata in vetta alla classifica. Dietro alle prime tre c’è la Juventus, che oggi contro lo Spezia potrebbe sia avvicinarsi alle primissime posizioni che rafforzare il proprio quarto posto, sfruttando la sconfitta dell’Atalanta di ieri contro la Roma.

I bergamaschi, infatti, ieri sono usciti sconfitti dal match contro la squadra di Mourinho, che ha vinto con la rete siglata alla mezz’ora del primo da Abraham. Napoli, Juventus ed Atalanta non si stanno sfidando solo in campionato, ma anche per un giovane calciatore in sede di calciomercato.

Serie A, Napoli, Atalanta e Juventus stanno monitorando Udogie dell’Udinese

Secondo quanto raccolto da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di mercato, ha twittato sull’interessamento di Napoli, Juventus ed Atalanta su Destiny Udogie dell’Udinese: “Lo stanno monitorando”. Il classe 2002 è tra le note più liete di questa stagione della squadra friulana, ora guidata da Gabriele Cioffi.

Udogie, che ha segnato proprio ieri nel successo dell‘Udinese contro la Sampdoria di Giampaolo per 2-1, con le sue prestazioni ha attirato a sè l’interesse di queste tre squadre. Il centrocampista ha giocato 22 presenze in questo campionato con la maglia del team friulano, realizzando anche due reti.