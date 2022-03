Roma-Atalanta, post partita infuocato: doppia frecciata, scoppia la polemica

La Roma ha battuto 1-0 l’Atalanta con il gol di Abraham, ma nel post partita ci sono state delle polemiche sull’operato di Massa.

La Roma ha sconfitto 1-0 l’Atalanta con il gol al 32′ di Abraham, servito da Zaniolo. Vittoria fondamentale per i giallorossi, che con questo successo hanno raggiunto proprio la squadra di Gasperini al quinto posto a tre punti dalla Juventus quarta. Sia la ‘Vecchia Signora’, che giocherà domani contro lo Spezia, che i nerazzurri, che devono ancora recuperare il match contro il Torino, hanno una gara in meno rispetto ai capitolini.

La gara, a causa della sua importanza per entrambe le squadre, è stata tirata sin dal primo minuto, ma solo nel finale ci sono stati due provvidimenti importanti di Massa. Il direttore di gara, difatti, ha espulso nei minuti di recupero della partita prima de Roon e poi Mkhitaryan, entrambi per doppia ammonizione.

L’Atalanta non sta vivendo un gran periodo. I nerazzurri stanno pagando sicuramente le tante assenze, soprattutto quella di Zapata. A confermare il momento difficile dei bergamaschi è la decisione di Gasperini di non rilasciare dichiarazioni nel post gara. Se il tecnico non ha commentato la partita contro la Roma, due calciatori bergamaschi hanno espresso il loro pensiero sull’operato dell’arbitro Massa.

Roma-Atalanta, polemiche nel post partita: Pessina e Demiral criticano l’operato di Massa

Matteo Pessina, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’operato del direttore di gara del match dell’Olimpico di questa sera: “Non ho capito il metro arbitrale, sono stati fischiati a nostro favore 5-6 contatti spalla a spalla. Massa doveva andare anche a vedere il fallo di Abraham su Demiral, poteva essere qualcosa in più del giallo. Anche io ho subito un contatto dubbio di Zalewski nell’area di rigore della Roma”.

Lo stesso Demiral ha pubblicato su ‘Twitter’ il video del fallo che ha subito da Abraham. L’ex calciatore della Juventus nel tweet ha postato pure delle foto dello stato del suo ginocchio, commentandole anche: “Che cos’è questo?”. Le polemiche per le decisioni di Massa sono destinate a proseguire nei prossimi giorni.