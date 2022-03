“Non so più che dire…”: Cassano, frecciata ad Allegri in diretta

Antonio Cassano non le manda a dire a Massimiliano Allegri e alla Juventus. L’ex attaccante critica duramente i bianconeri.

La Juventus di Andrea Agnelli, dopo un avvio di campionato in salita, sta cambiando pelle. I bianconeri, con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, hanno trovato nuova linfa vitale che tiene vive le speranze di un piazzamento in Champions League per la prossima stagione. Il club piemontese, bilancio alla mano, per acquistare l’attaccante della viola ha sborsato circa 70 milioni di euro. Una cifra enorme che è stata ripagata, però, da una operazione in uscita.

Agnelli, infatti, ha ceduto al Tottenham ben due calciatori: per circa 70 milioni complessivi, infatti, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski si sono trasferiti al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Un’operazione in uscita che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Juventus, Cassano critica Allegri

Tra questi c’è sicuramente anche Antonio Cassano. L’ex attaccante italiano, intervenuto in diretta Twitch alla Bobo Tv con Lele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola, ha rilasciato alcune dichiarazioni: Solo Allegri poteva non far giocare due come Bentancur e Kulusevski. Adesso, poi, fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. Morata è un campione, ma lo mettono a fare il terzino. Ad inizio stagione scelgo lui tutta la vita piuttosto che Vlahovic. Poi Allegri ad Arthur ha fatto perdere il posto in Nazionale. Ho usato tutti i miei aggettivi ormai, non so più cosa dire. Non ce l’ho né con la Juve né con Allegri, mi piace solo vedere il calcio fatto bene”.

Poi conclude: “Vlahovic è arrivato alla Juve con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente. Non calcia nemmeno in porta. La Juve è fortunata perché l’Atalanta ha mille problemi, altrimenti non arriverebbe nemmeno al quarto posto”.