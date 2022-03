“Sto valutando”: spareggi Mondiali, l’annuncio di Mancini sorprende tutti

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato delle prossime convocazioni in vista dei playoff Mondiali: primo match in programma il 24 marzo

L’Italia il prossimo 24 marzo scenderà in campo contro la Macedonia del Nord, per la semifinale dei playoff Mondiali. Attraverso il girone, non è arrivata la qualificazione diretta a Qatar 2022. Un secondo posto nato in modo abbastanza assurdo, con una serie di risultati negativi dopo la vittoria di Euro 2020. La Svizzera ha avuto la meglio, grazie anche ai due pareggi andata e ritorno con gli azzurri. Le cose si sono messe male e il sorteggio dei playoff è stato molto duro.

Una condizione che l’Italia ha meritato, non battendo la Svizzera zero volte su due, sbagliando due rigori decisivi con Jorginho. Roberto Mancini, il commissario tecnico, dopo questa delusione ha affermato che gli azzurri andranno al Mondiale. Tutto da vedere, considerando che l’eventuale finale potrebbe giocarsi con il Portogallo, con Cristiano Ronaldo desideroso di partecipare a quello che sarà il suo ultimo Mondiale.

Italia, annuncio di Mancini sulle convocazioni

Sono arrivate nuove dichiarazioni di Roberto Mancini, all’interno del Palazzo Vecchio di Firenze per la presentazione del nuovo progetto del Franchi. Ecco le sue parole: “La vita ce la siamo complicata da soli, siamo consapevoli delle qualità che abbiamo per qualificarci al Mondiale. Forse la prima partita sarà anche più difficile della finale, ma giocheremo a Palermo. Avremo il pubblico vicino e penso andrà bene”.

Resta ottimista quindi Mancini, che poi si sofferma sulle convocazioni: “So che saranno dieci giorni duri. Avremmo evitato volentieri di arrivare qui. Sto valutando i nomi. In questo momento è importante la condizione fisica, perché non saranno al 100% e questo va preso in considerazione”. Insomma, nessuno ha il posto assicurato. Nemmeno chi ha vinto l’Europeo. Gioca chi sta meglio.