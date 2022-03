“Sono ottimista”: spareggi Mondiali, svelata la speranza segreta dell’Italia

Meno di venti giorni agli spareggi Mondiali e l’Italia svela il suo piano segreto: la speranza del CT Mancini può prendere vita già contro la Macedonia del Nord.

Appuntamento con il destino. L’Italia del CT Mancini ha meno di venti giorni per ultimare i preparativi e rispondere ad una delle domande più difficili poste dal nostro movimento: gli azzurri mancheranno nuovamente al Mondiale?

La risposta, va da sé, fa paura un po’ a tutti. Anche perché la Macedonia del Nord non è cliente semplice. E poi, in caso di passaggio del turno, c’è l’eventuale e probabile finalissima con il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Un cammino che spaventa e preoccupa gli azzurri, con la pressione dell’essere campioni in carica dello scorso Europeo e con il peso di una nuova (e consecutiva) figuraccia Mondiale.

Spareggi Mondiali, Gravina svela la speranza segreta dell’Italia

Intanto, i vertici della FIGC si condensano attorno la Nazionale di Roberto Mancini. In primis, il presidente Gabriele Gravina ha voluto tracciare la strada per gli azzurri e lanciare un messaggio di speranza e ottimismo per tutti i tifosi italiani.

“Sono ottimista circa la partita contro la Macedonia del Nord, anche perché conteremo di avere con noi il 100% della capienza in tempo per la sfida degli spareggi”, annuncia il numero uno della Federcalcio, ai microfoni di ‘Gr Parlamento’.

Una speranza non troppo segreta, quella degli azzurri, che contano di avere dalla loro almeno il calore e la spinta del pubblico del Barbera. “Credo che il Governo e le sue autorità saranno disponibili a concederci l’ipotesi di un tutto esaurito. Lavoriamo”, ha continuato Gravina.

Infine, una parentesi sulla città di Palermo e sull’impatto che il pubblico siciliano può avere sull’undici di Mancini: “Parliamo di una città che merita davvero match e cornici di questo livello. Palermo ha sempre mostrato entusiasmo e affetto verso la Nazionale”.