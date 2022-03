Napoli, la partnership con l’azienda USA può portare vantaggi enormi

Notizie rilevanti a livello societario per il Napoli. De Laurentiis è vicino a trovare un accordo con una grande azienda statunitense.

La sconfitta ieri contro il Milan è stata una dura batosta. I tifosi del Napoli possono però parzialmente consolarsi con una novità a livello societario che potrebbe portare nuova linfa al club. Aurelio De Laurentiis infatti è vicinissimo a chiudere un accordo con un’importantissima azienda statunitense.

La notizia, circolata stamane su diversi media, ha trovato diverse conferme. Aurelio De Laurentiis è in trattative con la Elysian Park, una holding di partecipazione focalizzata all’intrattenimento. Il patron del Napoli sarebbe quindi intenzionato ad instaurare una partnership con questa azienda al fine di aumentare il valore d’immagine del marchio Napoli.

A chiarire quali potrebbero essere gli sviluppi di un accordo del genere ci ha pensato, ai microfoni di Radio Marte, l’economista Fabrizio Vettosi. “Possono emergere prospettive positive per il Napoli.” ha dichiarato Vettoris. “I partenopei hanno una base molto fertile e buona per potersi valorizzare. Un soggetto con enorme competenza potrebbe portare grandi risultati a livello di marchio.”

Napoli, trattative per la partnership con Elysian Park

Il ragionamento di Vettosi è chiaro: “Gli USA sono l’esempio migliore da seguire quando si parla di merchandising e diritti TV. Leghe come la NBA o la NFL sono il meglio per quanto riguarda la commercializzazione di diritti sportivi. Di certo per il Napoli sarebbe un’ottima partnership.”

Il club di Aurelio De Laurentiis continua così la sua ricerca di partnership di livello internazionale. Dopo la sponsorizzazione da parte di Amazon, che ha fatto del Napoli uno dei club principali della sua sezione calcistica dello store, e del marchio di meme token Floki Inn continua l’internazionalizzazione degli azzurri alla ricerca di nuove prospettive di crescita. Con la speranza per i tifosi che la crescita societaria continui ad essere accompagnata da risultati sempre migliori sul terreno di gioco.