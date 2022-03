“Me lo dica lei…”: Spalletti netto, le dichiarazioni gelano i tifosi

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta degli azzurri contro il Milan nel match di stasera.

Il Napoli perde il big match in casa contro il Milan e per il momento dice addio ai sogni di primato. La rete di Giroud regala l’1-0 ai rossoneri che espugnano il Diego Armando Maradona di Napoli e volano in testa alla classifica. La giornata di campionato inoltre vede gli azzurri perdere terreno anche rispetto all’Inter che nell’anticipo aveva superato agevolmente la Salernitana.

Naturalmente il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non è stato affatto contento del risultato, ed in parte anche della mentalità che ha accompagnato la prestazione. Lo ha chiaramente fatto intendere nel post partita ai microfoni di DAZN.

“Capacità di gestire la tensione? Me lo dica lei…” ha risposto Spalletti alla domanda del giornalista. “Se giochi una gara del genere per la testa della classifica il saper gestire la tensione rientra nell’essere campioni. Se non sai reggere la pressione diventa difficile vincere. Ci sono qualità e caratteri che sono fatti in un modo, noi dobbiamo far in modo che le partite si mettano secondo le nostre qualità.”

Napoli, Spalletti sulla sconfitta: “Eppure per ampi tratti..:”

Non è tutto nero comunque il bilancio del Napoli dopo stasera. Il tecnico ha anche tratto indicazioni positive: “Per ampi tratti abbiamo anche fatto bene, però in altri no. Ed ecco che diventa tutto più difficile. Domani però ripartiamo. Sono qui e si ricomincia a lavorare.”

Infine i complimenti agli avversari: “Abbiamo avuto le nostre possibilità di creare azioni, ma ci siamo trovati di fronte ad una squadra che ha difeso bene. Abbiamo avuto palle nell’area di rigore che potevamo sfruttare decisamente meglio, però non siamo riusciti a trovare l’uomo libero. Il palleggio però è stato fatto abbastanza bene, peccato per quel pezzo di gare tra fine primo tempo ed inizio del secondo tempo.”