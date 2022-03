“Contratto fino al 2025”: Inter, scelta fatta per il ‘colpo’ di Marotta

Serata di Champions League per l’Inter che affronta il Liverpool ad Anfield: anche Zhang insieme alla squadra, nel segno di un rinnovo che si avvicina

L’Inter affronterà questa sera all’Anfield il Liverpool di Jurgen Klopp. Un match in salita per i nerazzurri che, nella sfida di andata, hanno incassato due gol dai Reds. La squadra però è compatta, unita, e anche Zhang ha scelto di restare accanto ai suoi, volando in Inghilterra con loro.

Un altro spostamento europeo insieme alla squadra per Steven Zhang, cosa che non avveniva dal 2020, quando l’Inter arrivò in finale di Europa League. Il segnale lanciato dal presidente appare così non di poco conto. Vicinanza totale al gruppo, a prescindere da cosa accadrà.

Inoltre, anche la prossima mossa di Zhang sarebbe già stata definita. Il presidente, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, vorrebbe ottenere il rinnovo di contratto da parte di Simone Inzaghi. Fiducia totale al tecnico nerazzurro, con cui il buon legame appare evidente.

Calciomercato Inter, rinnovo di contratto in arrivo per Inzaghi: insieme fino al 2024, con opzione per il 2025

Serata europea per l’Inter. Serata di Champions League a casa del Liverpool. Un match in cui i nerazzurri sono chiamati a dare tutto per tentare l’impresa. Testa dunque concentrata sul campo per i giocatori e per l’allenatore. Ma la società non si ferma mai in ottica calciomercato e contratti.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, allora per il futuro di Inzaghi ci sarebbero pochi dubbi: “La sintonia (con la società ndr.) è totale, rafforzata dai comportamenti di Inzaghi che a Zhang sono piaciuti fin dal giorno in cui si sono conosciuti, nel maggio di un anno fa”.

“Ecco perché – si legge ancora – a bocce ferme, alla fine di questa stagione, arriverà anche il rinnovo di contratto del tecnico. L’accordo di Inzaghi sarà prolungato almeno di una stagione, fino al 2024, probabilmente con l’aggiunta di un’opzione già scritta per un’estensione fino al 2025“. Rinnovo di contratto in arrivo, quindi, per l’allenatore voluto da Giuseppe Marotta e accordo prolungabile fino al 2025, con un adeguamento di stipendio che da 4,5 milioni potrà passare a 5 milioni più bonus.