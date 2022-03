Liverpool-Inter, l’arbitro ferma la partita: imprevisto ad Anfield

Attimi di ansia durante la sfida tra Liverpool ed Inter. L’arbitro ha invitato tutti ad uscire dal campo, ecco perchè.

Momenti di tensione durante Liverpool-Inter. Le due squadre si stanno giocando le proprie possibilità di approdare ai quarti di finale di Champions League, con i reds che hanno il vantaggio di partire dalla vittoria dell’andata a San Siro. Un 2-0 che in teoria dovrebbe far stare sereno Jurgen Klopp, ma è chiaro che l’Inter non è arrivata ad Anfield con con l’arrendevolezza di chi non crede alla possibilità di ribaltare tutto.

Tutt’altro. La squadra nerazzurra è pronta a mettere tutto in campo per provare a stravolgere un futuro per alcuni appare già scritto. Anfield Road è un campo ostico, tra i più difficile da fronteggiare in tutta Europa. E di sicuro tra i più caldi. Durante la partita tra Liverpool ed Inter, propria dalla Kop è stato lanciato l’allarme che ha portato l’arbitro a fermare la partita.

Liverpool-Inter, l’arbitro ferma tutto: malore tra i tifosi

A ridosso del minuti 25′, infatti, l’arbitro Lahoz ha deciso di fermare tutto, con Jurgen Klopp che dalla panchina ha richiamato l’attenzione del quarto uomo e conseguentemente dello stesso direttore di gara. Il motivo? Un malore tra i tifosi del Liverpool. Cosi i medici dei reds si sono prontamente recati verso la Kop per assistere il tifoso in difficoltà.

Momenti di tensione, con il direttore di gara che ha invitato le squadre ad uscire dal campo. I giocatori ne hanno approfittato per un break e per un colloquio veloce a bordocampo. Dopo qualche minuto, la situazione si è stabilizzata, con gli applausi del pubblico ed i giocatori che hanno fatto rientro in campo per proseguire la partita.