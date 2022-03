Alle 20.45 spazio al match di Champions League che riguarda l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri affrontano il Liverpool nella gara di ritorno.

Un’impresa, tutt’altro che semplice da portare a termine. In campionato l’Inter continua ad inseguire il sogno Scudetto, al netto di qualche debacle nell’ultimo mese. La squadra di Inzaghi tiene botta, e vanta ancora una partita da recuperare che potrebbe consentire ai nerazzurri di riscrivere la classifica a discapito di Milan e Napoli. In Champions, invece, le cose si sono complicate notevolmente.

In quel di San Siro, infatti, il Liverpool si è imposto per 2-0 nella gara d’andata, mettendo i nerazzurri in evidente difficoltà. Ora serve una partita quasi perfetta per ribaltare la situazione, in uno stadio che rappresenta uno dei punti nevralgici nella forza d’urto dei reds. Insomma, espugnare Anfield Road è un’impresa titanica, che necessita di applicazione e grande forza di volontà.

Per Inzaghi è la partita da giocare al massimo delle proprie possibilità, senza lasciare nulla al caso. I tifosi si aspettano di vedere una squadra in grado di dare tutto, ed è quello che i giocatori nerazzurri proveranno a fare per sovvertire gli eventi.

Liverpool-Inter, le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, T. Alcantara; Salah, Diogo Jota; Mané. Allenatore: Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.