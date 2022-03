“È fatta per l’attaccante”: Milan, l’annuncio fa esultare i tifosi

Milan, clamorosa rivelazione di calciomercato. Secondo quel che ha annunciato, l’arrivo del calciatore in rossonero è ormai cosa fatta.

Non ha dubbi Antonio Cassano. Alla Bobo TV l’ex attaccante del Milan parla proprio del futuro dei rossoneri, lanciando una bomba di mercato. Il talento di Bari Vecchia è chiaro: secondo le sue fonti l’operazione è ormai ad un passo.

Andrea Belotti sarà il prossimo centravanti del Milan. Almeno questo è quanto Cassano ha rivelato durante la consueta trasmissione di ‘casa Vieri’. “Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e lo ha fatto anche l’anno scorso, ma ha perso Donnarumma e perderà anche Kessié.” ha esordito Cassano.

Poi è passato al mercato in entrata: “Con Donnarumma hanno fatto benissimo. Hanno trovato un sostituto all’altezza della situazione. Ma adesso c’è bisogno di 3-4 calciatori di valore. Bisogna fare mercato. Ed uno dei prossimi colpi, da quello che ho raccolto, sarà Andrea Belotti del Torino.”

Belotti, col Torino sarà addio: Milan davvero così vicino?

A 28 anni da poco compiuti il futuro di Andrea Belotti potrebbe finalmente essere in una big. L’attaccante del Torino, che oltretutto è in scadenza di contratto e quindi acquistabile a parametro zero, valuta le opzioni. Il Torino vorrebbe logicamente trattenerlo e non perderlo a zero, ma le sirene rossonere potrebbero a questo punto essere state già troppo forti.

Quest’anno i numeri di Belotti non sono esaltanti, ma come alibi c’è il fatto che per diverso tempo l’attaccante è stato out per infortunio. I soli 4 gol messi a segno finora non devono trarre in inganno, visto che stiamo parlando di un calciatore che ha superato le 100 marcature in Serie A e che potrebbe di certo fare comodo al Milan.