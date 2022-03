Roma, colpo di teatro e addio? La decisione sorprende i tifosi

La Roma giovedì sfiderà il Vitesse in Conference League, ma in questi giorni è stata presa una decisione in sede di mercato.

Dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta, la Roma ha raggiunto al quinto posto propio la squadra di Gasperini che, però, deve recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Torino di Juric. I giallorossi adesso sono a sei punti dal quarto posto, occupato dalla Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

La Roma non perde in campionato proprio dal match dell’Olimpico contro i bianconeri dello scorso 9 gennaio. I capitolini domenica sfideranno in trasferta l’Udinese di Cioffi, ma giovedì c’è da giocare l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. La squadra di Mourinho, infatti, volerà in Olanda e cercherà d’indirizzare già il discorso qualificazione, anche se non sarà di certo una passeggiata.

I giallorossi, dopo una prima parte contraddistinta da alti e bassi, sembrano che abbiano trovano una certa continuità. A dare una mano alla Roma è stato sicuramente il calciomercato di gennaio, soprattutto con l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira. Proprio in sede di mercato ci sono delle importanti novità in casa capitolina.

Roma, difficile la conferma di Maitland-Niles : si pensa a Diogo Dalot

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Maitland-Niles, quasi sicuramente, non sarà riconfermato a termine della stagione. L’inglese ha inziato bene la sua esperienza con la Roma, ma poi pian piano le sue prestazioni sono calate. Il difensore è arrivato a gennaio in presito secco dall’Arsenal e sarebbe molto complicato per i giallorossi intavolare una trattiva con i ‘Gunners’.

La Roma, difatti, già sta pensando ad un sostituto di Maitland-Niles. Diogo Dalot del Manchester United, sempre come quanto raccolto dal quotidiano sportivo italiano, è ritornato nei radar dei dirigenti giallorossi. Mourinho sarebbe molto felice di avere a propria disposizione le prestazioni dell’ex giocatore del Milan.