“È stato lui a…”: Donnarumma, l’ammissione spiazza i tifosi del Milan

Gianluigi Donnarumma torna a parlare della sua decisione di dire addio al Milan per approdare al PSG: l’ammissione spiazza i tifosi

Il Paris Saint-Germain si sta preparando al match di Champions League che questa sera lo contrapporrà al Real Madrid di Ancelotti. Gianluigi Donnarumma, salvo imprevisti, dovrebbe partire titolare. Dal momento che per la precedente sfida, in Ligue1 contro il Nizza (persa dal club parigino), è stato scelto Keylor Navas.

Le formazioni ancora non sono state rese note. Ma note sono le parole dello stesso Gianluigi Donnarumma, che è tornato in queste ultime ore a parlare del suo addio al Milan. Le strade del club rossonero e del portiere, infatti, si sono divise lo scorso 14 luglio 2021.

Donnarumma ha, così, raggiunto il PSG facendo il famoso salto di qualità che ogni calciatore professionista attende con trepidazione nella propria carriera. In un’intervista a ‘BeIn Sports’, dunque, il portiere della Nazionale Italiana ha parlato nuovamente dell’importanza che Gianluigi Buffon ha rivestito nella scelta di trasferirsi in Francia.

Donnarumma torna a parlare dell’approdo al PSG: fondamentali nella scelta sono state le parole di Buffon

Gianluigi Donnarumma, intervistato da ‘BeIn Sports’, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo addio al Milan, con il conseguente approdo al PSG. “È stato Buffon a dirmi di venire qui, al Paris Saint-Germain, e di fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato. Venire qui era il mio destino: sono molto orgoglioso di far parte di questo club”.

L’investitura ricevuta da Buffon (che tra l’altro al PSG ha militato nel corso della sua carriera, un anno dal 2018 al 2019), è stata perciò ammessa dal classe 1999. Buffon è stato decisivo, in un periodo in cui nulla era ormai più certo per il futuro di Donnarumma al Milan. Il suo ex club, ormai, sembra essere acqua passata per lui. Il Milan, dal canto suo, si gode il sostituto Mike Maignan, che non ha finora deluso le aspettative.