Il Cagliari cambia tutto: ecco la nuova idea di Mazzarri

Pavoletti, Joao Pedro e Pereiro: il Cagliari potrebbe valutare realmente il passaggio al tridente offensivo? Tutto dipenderà dai piani di Mazzarri e dalle necessità di far punti per tenere vive le speranze salvezza

Dieci giornate al termine del campionato e spazio al rush finale del Cagliari per l’obiettivo salvezza. Gli uomini di Mazzarri proveranno a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vivo il sogno Serie A. Il tecnico, dopo la sconfitta contro la Lazio, potrebbe valutare anche la pazza idea di un super tridente offensivo.

Pereiro alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti: questa la possibile svolta tattica per cercare di aggredire il risultato e offendere con maggiore incisività. Il Cagliari dovrà cercare di ottenere i tre punti già dalla prossima sfida salvezza contro lo Spezia.

Non è escluso che Mazzarri possa valutare il passaggio al 3-4-1-2 solamene a gara in corso, con Pereiro schierato alle spalle delle punte qualora il club isolano sia obbligato a riacciuffare la gara in rimonta. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Asseminello, difficilmente Mazzarri, in questo momento, si affiderà al tridente dal primo minuto.

Pavoletti, Pereiro e Joao Pedro: nuovo tridente per il Cagliari?

Ipotesi tridente confermata, ma adoperabile solamente a gara in corsa, almeno in questo momento della stagione. Le sfide delicate e decisive obbligheranno Mazzarri a spingersi oltre i limiti, ma mantenendo sempre un equilibrio. Alcuni passi falsi in questa fase del campionato potrebbero rivelarsi decisivi.

Detto questo, ci sarà spazio anche per Keita Balde? L’attaccante senegalese continua a non trovar spazio neanche a gara in corsa. Mazzarri lo ha escluso anche nell’ultima sfida contro la Lazio evitando di chiamarlo in causa anche come ultimo e 5° cambio finale.