Calciomercato Juventus, occasione dallo Shakhtar. Il dirigente dà l’ok

Grande occasione della Juventus, che potrebbe pescare dallo Shakhtar: ecco le parole del vice direttore sportivo

La guerra tra Ucraina e Russia sta dando risvolti particolari per il mondo dello sport. I calciatori stranieri che giocano in Ucraina, per esempio, sono liberi di accasarsi ad altre squadre fino al 30 giugno 2022. In tanti stanno cercando di lasciare i propri club e questa potrebbe essere un’occasione da sfruttare per le squadre italiane. Su tutte la Juventus, che a gennaio ha messo le mani su Zakaria e Vlahovic dando inizio a una rivoluzione per tornare a vincere.

Massimiliano Allegri è alle prese con la gestione di diversi infortuni. Su tutti, quello di Weston McKennie, che ha finito anzitempo la stagione. E così, la Juve potrebbe puntare su un giocatore dello Shakhtar Donetsk, come dichiarato anche dal vice direttore sportivo Carlo Nicolini, che è tornato in Italia da circa una settimana dopo lo scoppio della guerra. Una sorta di consiglio per il calciomercato dei bianconeri.

Juventus, il consiglio di Nicolini per la campagna acquisti

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport: “Tutti i nostri stranieri meriterebbero una chance in una big. Mi viene in mente Marcos Antonio, che sostituirebbe McKennie infortunato. E’ piccolino, però è un calciatore tecnico che si inserisce tanto. Potrebbe essere un’idea interessante”. Il centrocampista brasiliano ha spiccate caratteristiche offensive e potrebbe agire anche da trequartista.

Continua Nicolini parlando di Marcos Antonio: “Oltre a essere una bella azione umanitaria, testando da vicino il giocatore e qualora andasse bene, si potrebbe pensare anche di acquistarlo. Questa potrebbe essere un’occasione per tutti”. Insomma, il vice direttore dello Shakhtar ha detto la sua sul brasiliano: chissà cosa ne pensa la Juventus.