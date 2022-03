“Pietoso”: Roma, lo sfogo di Mourinho spiazza tutti

Impegno in trasferta per la Roma di Josè Mourinho che giocherà in Olanda contro il Vitesse l’ottavo di Conference League.

La Roma di Josè Mourinho è ormai fuori dalla lotta scudetto ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. Per questo motivo la Conference League diventa prioritaria con il tecnico portoghese che ha come obiettivo quello di riportare nella Capitale un trofeo importante.

Nella giornata di domani il club giallorosso disputerà il match di andata degli Ottavi di finale della Conference ed affronterà il Vitesse. La sfida è molto interessante perchè i capitolini sono tra le squadre favorite per la vittoria finale del torneo.

Il tecnico giallorosso Mourinho ha parlato in conferenza stampa ed ha presentato il match, non dimenticando però di lanciare qualche frecciata nei confronti della squadra avversaria: “Ogni partita è importante, domani sarà una sfida complicata e non faremo turnover. Scenderemo in campo con la miglior formazione possibile con l’obiettivo di vincere”.

Mourinho e la polemica sul campo del Vitesse

Durante la conferenza il tecnico portoghese ha duramente criticato il campo del Vitesse, il Gelredome. Ecco le sue forti dichiarazioni: “Le condizioni del campo sono pietose. Sono venti anni che vengo in questo paese e non avevo mai visto un campo del genere, non so come tutto ciò sia possibile”.

La Roma si trova in un buon momento e nell’ultima giornata di Serie A ha vinto il big match contro l’Atalanta. Mou ha commentato spiegando la situazione: “Punto su chi lavora bene ed in questo momento la squadra sta lavorando bene ed è abbastanza in forma. Contro l’Atalanta ho fatto cinque cambi perchè abbiamo una panchina di qualità, in passato non accadeva a causa degli infortuni”: