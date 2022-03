“Meglio della Juve”: Serie A, l’annuncio che i tifosi attendevano con ansia

Potrebbero nascere nuove polemiche per la dichiarazione: “Meglio della Juve”. I tifosi però attendevano da tempo una cosa del genere

La Fiorentina e il Comune di Firenze hanno trovato l’accordo per la costruzione del nuovo stadio. L’Artemio Franchi lascerà spazio a un nuovo impianto: molto più bello, comodo, moderno. Insomma, molto più tutto. Non si conoscono ancora i tempi precisi della realizzazione definitiva di questo progetto, anche perché in Italia è difficile rispettare i tempi previsti per qualsiasi opera del genere. Però l’entusiasmo è a mille e Commisso potrà finalmente realizzare il suo obiettivo.

Parecchie sono state le polemiche con il sindaco Nardella. Le due parti hanno però trovato un accordo e il nuovo stadio verrà realizzato. Il sindaco di Firenze ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato del progetto: “Sarà il più grande impianto urbanistico realizzato a Firenze da 50 anni a questa parte. Con Barone abbiamo firmato la proroga biennale del Franchi e insieme abbiamo costituito un gruppo di monitoraggio dei lavori. I rapporti ora sono più chiari da quando ho preso l’onere di trovare le risorse”.

Fiorentina, il confronto di Nardella con lo Juventus Stadium

Ma c’è una frase che scatenerà le polemiche da parte di Nardella: “Siamo ai livelli dello Juventus Stadium, ma sarà più bello. Posso dirlo? Sarà più bello e comodo”. Dichiarazione che non fa altro che alimentare la rivalità che c’è tra la Juve e la Fiorentina, ancor di più dopo il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero, che la piazza viola non ha minimamente digerito. Il sindaco di Firenze si è poi soffermato sugli altri stadi italiani.

Nardella ha infatti sostenuto che lo stadio aiuterebbe l’Italia per la candidatura dell’Euro 2032: “Noi con questo stadio vogliamo essere il più bel biglietto da visita per la candidatura per Italia 2032. Questo stadio è pensato per un utilizzo quotidiano, con l’aggiunta di un museo per la Fiorentina e uno per la Nazionale, con volumi esterni. Ne ho già parlato con Gravina”.