Non solo Vlahovic e Zakaria: Juventus, pronto il nuovo colpaccio

La Juventus prepara il prossimo colpo di mercato, teso a potenziare il centrocampo: contatti avviati, presentata la prima offerta.

La rivoluzione è stata già avviata. A gennaio la Juventus ha provveduto a regalare a Massimiliano Allegri Dusan Vahovic e Denis Zakaria, cedendo tre giocatori che non rientravano più nel progetto tecnico (Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur). In estate si proseguirà sulla stessa strada, con l’obiettivo di potenziare il centrocampo.

I riflettori, come noto, sono puntati su Paul Pogba che al termine dell’attuale stagione lascerà il Manchester United dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. L’operazione, in ogni caso, non si preannuncia facile per due motivi: il primo riguarda lo stipendio da lui percepito (guadagna 15 milioni) mentre il secondo è legato alla folta concorrenza da battere.

Su di lui, infatti, ci sono Paris Saint Germain ed il Real Madrid. Da qui la necessità, da parte della società bianconeri, di individuare delle alternative che possano comunque aumentare il tasso tecnico della formazione. Al club piace molto Renato Sanches del Lille (inseguito pure dal Milan) mentre di recente sono aumentate le possibilità di vedere a Torino Ryan Gravenberch.

Juventus, fari puntati su Gravenberch

Il talento fin qui ha totalizzato 34 presenze con la maglia dell’Ajax (“condite” da un gol e 4 assist) ed è gestito da Mino Raiola che, nella prossima sessione del mercato, proverà a spostarlo in una big del calcio europeo. La Juventus, dal canto suo, ha avviato i primi contatti per verificare la fattibilità dell’operazione mettendo sul piatto 25 milioni (tra parte fissa e bonus).

Una proposta non ritenuta soddisfacente dai Lancieri, che per farlo partire ne chiedono almeno 35. L’olandese, in questi giorni, è finito nel mirino pure del Bayern Monaco (che non rinnoverà il contratto di Corentin Tolisso) e di numerose squadre della Premier League. La strada appare quindi in salita ma i bianconeri fanno sul serio.