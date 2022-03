Juventus, non solo Gravenberch: pronto un altro colpo top a centrocampo

Non solo Ryan Gravenberch, la Juventus per rinforzare il centrocampo di Allegri valuta un altro colpaccio: i dettagli

La Juventus sta cercando con insistenza nuovi profili per il proprio centrocampo. Non è bastato l’ingaggio di Zakaria a gennaio. C’è bisogno di qualità nella manovra per evitare di soffrire nella gestione del pallone com’è capitato con lo Spezia. Per quanto Arthur abbia qualità, non è un titolare ed è per questo che l’acquisto di un giocatore giovane e capace di saper fare tutto ma bene sia essenziale. Si è parlato di Ryan Gravenberch.

Gravenberch si è affermato come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo con la maglia dell’Ajax. Mino Raiola, che è in ottimi rapporti con la Juventus, gestisce i suoi interessi. Ci sarebbe già una trattativa in corso, con una proposta di 25 milioni comprensivi di bonus che però sono ancora distanti dai 35 richiesti dal club ajacide. Ma l’olandese potrebbe non essere l’unico colpo messo a segno da Cherubini e Arrivabene.

Juventus su Renato Sanches oltre Gravenberch

Secondo quanto riferito dal giornalista Romeo Agresti su Twitter, la Juventus ha in mente un altro profilo per il centrocampo. Si tratta di Renato Sanches, per il quale è possibile un contatto entro la fine del mese. Il portoghese, gestito da Jorge Mendes e dal suo team, si è rilanciato in maniera prepotente con la maglia del Lille dopo la triste esperienza con la maglia del Bayern Monaco e in Premier League.

Per quanto sia un calciatore che giochi da anni e che abbia vinto tantissimo, si tratta di un classe ’97. Il club bianconero sta valutando attentamente la pista per rinforzare il centrocampo. Juventus-Renato Sanches, sono giorni caldi: in attesa di capire cosa succederà con Gravenberch.