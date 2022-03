“Torno nei prossimi giorni”: Juventus, asso nella manica per Allegri

Max Allegri, allenatore della Juve, è pronto a riabbracciare uno dei perni fondamentali del suo scacchiere. Il top svela tutto.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per blindare il quarto posto in classifica generale e per provare ad andare il più avanti possibile in Champions League. Atalanta, diretta concorrente per un posto nell’Europa che conta, e Villareal, prossimo avversario europeo, rischiano di rovinare i piani del tecnico bianconero che ha bisogno di poter contare su tutti i membri della rosa per poter concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Per questo motivo il tecnico attende con ansia il rientro di Giorgio Chiellini, alle prese con un problema muscolare che lo tiene lontano dai campi di gioco da circa un mesetto.

Juventus, Chiellini annuncia il rientro

Il capitano della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Sport’ in occasione della presentazione della Fondazione Ecoeridania Insuperabili. Di seguito uno stralcio di quanto da lui dichiarato: “Come mi sento? Sto meglio. Sono fuori da un mesetto, me la sono presa con comodo. Sto lavorando da solo in campo, ma nei prossimi giorni mi riaggrego alla squadra e torno. Sono fiducioso, l’ultima settimana è stata positiva. Spero di rientrare prima delle gare con la Nazionale”.

Poi prosegue: “Scudetto? Bisogna essere realisti. E’ giusto che i tifosi sognino, ma noi pensiamo ad una gara per volta. Mancano tante partite e può succedere di tutto. Non vogliamo mica nasconderci, ma dobbiamo essere equilibrati. Stiamo facendo un buon percorso, ma noi non facciamo tabelle. E’ giusto che sognino solo i tifosi per ora”.