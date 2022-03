Juve, allarme infortuni: chi recupera contro Samp e Villareal

Gli infortuni della Juve potrebbero condizionare il finale di stagione dei bianconeri. Massima attenzione agli impegni imminenti contro Sampdoria e Villareal, Allegri potrebbe recuperare due o tre pedine fondamentali

Allegri si prepara alla doppia sfida contro Sampdoria e Villareal, doppio match fondamentale in chiave campionato e Champions League. Il tecnico della Juventus spera di recuperare alcuni indisponibili per la doppia sfida ravvicinata, ma attenzione alle possibili novità dell’ultim’ora.

Occhi puntati su Dybala, la Joya potrebbe tornare in campo contro la Sampdoria, ma bisognerà valutare con calma nel corso dei prossimi allenamenti. Lo staff medico bianconero non correrà alcun tipo di rischio o forzatura per il ritorno in campo dell’argentino.

Da valutare anche gli infortuni di Bonucci e Chiellini, i quali potrebbe tornare a disposizione per il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Villareal. Anche in questo caso, non verranno forzati i tempi di recupero per evitare potenziali ricadute. Trapela massimo ottimismo nelle ultime ore.

Infortuni Juve, Chiellini verso il recupero: da valutare Zakaria

Il piano di recupero di Chiellini procederà spedito in vista del match di Champions League contro il Villareal. Allegri punta a recuperare il suo capitano in vista del ritorno contro gli spagnoli per assettare la difesa, garantendo esperienza, fermezza e affidabilità. Contro il Villareal potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Bonucci.

Da valutare, invece, il recupero di Zakaria. Il centrocampista svizzero, fermato per un problema muscolare all’adduttore, tornerà a disposizione tra circa 15 giorni. Allegri punterà forte su di lui soprattutto per il rush finale di stagione.