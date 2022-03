“Troppo presuntuoso”: Donnarumma, attacco in arrivo dall’ex portiere

Un ex portiere di Serie A si unisce al coro delle critiche per Gigio Donnarumma dopo l’errore che ha consentito al Real Madrid di pareggiare

Ciò che è successo al ‘Bernabeu’ nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha attirato un sacco di critiche su Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano ha incassato l’asprezza del giudizio di ‘l’Equipe’, che lo ha bocciato impietosamente e senza mezzi termini.

Il numero uno italiano ha pagato un errore commesso per giocare il pallone con i piedi, come gliene erano già capitati altri nel corso della sua carriera. Questa volta però il passaggio errato è stato provocato pure dall’irruenza di Karim Benzema nel suo intervento su Donnarumma, che ha poi protestata per la decisione dell’arbitro di lasciare proseguire il gioco, come fatto da tutto il PSG. Al portiere è arrivato in queste ore un suggerimento da un ex calciatore di Serie A.

Ancora una tirata d’orecchie a Donnarumma: “Errore tecnico, queste cose le insegnano nelle scuole calcio”

L’ex portiere di Genoa e Milan Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Nel corso della trasmissione ‘Maracanà’, il comasco si è unito alle numerose critiche ricevute da Donnarumma. “Deve capire i pericoli che possono essere arrecati dalla gestione del pallone con i piedi. Il fallo ci può stare ma la sua interpretazione rimane sbaglia. Quando si gioca in campo internazionale bisogna mettere in conto ogni possibilità”.

Braglia ha poi concluso: “Non giustifico l’errore tecnico. Alcune cose le insegnano nelle scuole calcio. Quello commesso da Donnarumma è un errore di valutazione che denota anche un eccesso di presunzione. Certe cose a venti minuti dalla fine di una partita così importante non dovrebbero essere azzardate. Ha condizionato tutto perché senza questo episodio la partita sarebbe andata diversamente”.

Dopo il gol dell’1-1, in effetti, il PSG di Pochettino è scomparso dalla scena lasciando l’opportunità al Real Madrid di colpire altre due volte in rapida successione, guadagnando in questo modo pure il pass per i quarti di finale di Champions League.