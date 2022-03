“Cancellate queste foto”: PSG nel caos, episodio incredibile dopo il Real

Acque agitate in casa PSG dopo l’eliminazione in Champions League patita per mano del Real Madrid. L’episodio che fa discutere.

L’inizio era stato da sogno poi, però, il tutto si è rapidamente trasformato in un incubo. Ennesima delusione ieri per il Paris Saint Germain in Champions League: forse, la più cocente degli ultimi anni. Il gol iniziale di Kylian Mbappé aveva illuso l’intero ambiente ma l’errore di Gianluigi Donnarumma nel secondo tempo ha spianato la strada alla rimonta del Real Madrid, trascinato da Karim Benzema. Una sconfitta che rischia di avere pesanti ripercussioni su futuro del tecnico Mauricio Pochettino.

L’argentino, finito di recente nel mirino dei critici a causa dell’eliminazione della squadra in Coppa di Francia, ieri è andato incontro ad un’altra serata complicata dimostrando di non essere riuscito a far convivere le stelle a disposizione nel reparto offensivo. Resta da vedere quale sarà la risposta del presidente Nasser Al-Khelaifi, apparso furioso nei confronti della terna arbitrale.

Il numero uno dei parigini, stando a quanto riportato da ‘Marca’ e da ‘Movistar’, al termine della gara ha lasciato la tribuna dirigendosi con fare minaccioso verso gli spogliatoi del direttore di gara: in seguito ha urlato e preso a pugni la porta. Il motivo della sua rabbia è da ricercare nell’azione che ha portato al gol del pareggio firmato da Benzema, da annullare secondo Al-Khelaifi per un “evidente” fallo ai danni di Donnarumma.

PSG, la furia di Al-Khelaifi al termine della partita

La sua furia è quindi aumentata alla vista del delegato di campo del Real Megia Davila (“ti ammazzo”). Presente anche Leonardo il quale, ai presenti, ha chiesto subito di cancellare i video e le foto riguardanti l’episodio. Una brutta scena, che testimonia quanto siano agitate le acque in casa PSG.

“Sull’1-1 – sono le parole rilasciate dal dirigente brasiliano – c’è un chiaro fallo di Benzema su Donnarumma. Il nostro portiere ha cercato la soluzione più complicata e rischiosa, ma il fallo c’è, non so perché il Var non abbia richiamato l’arbitro, siamo delusi. E’ evidente che sia un errore, ma ora non abbiamo bisogno di scuse. Il primo gol ha cambiato le cose, ci siamo persi e il Real Madrid si è trasformato”.