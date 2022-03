Napoli, Spalletti rivoluziona la squadra: tre big scaricati in panchina

Tra assenze e problemi fisici, mister Spalletti “cambierà” il Napoli in vista della gara di campionato contro l’Hellas Verona.

Uscito sconfitto dal confronto di Serie A contro il Milan, il Napoli si ritrova terzo in classifica ma a soli tre punti dai rossoneri capolista. Ciò invita a non abbassare la guardia e a non lasciarsi abbattere, perché la corsa al traguardo più ambizioso non è mai stata così aperta. Domenica gli azzurri si troveranno di fronte l’Hellas Verona, a sua volta reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina.

Non il miglior avversario, storicamente parlando, per la formazione partenopea, il quale tra l’altro sta vivendo un’ottima annata. Le ultime settimane non hanno portato una sequela di risultati esattamente positivi, ma la squadra di Tudor è una bella gatta da pelare.

Lo sa bene Mourinho, la cui Roma è uscita 2-2 dalla sfida dopo essere rimasta sul filo durante tutta la gara.

Verona-Napoli, le scelte di formazione di Spalletti

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore Spalletti dovrà ragionare bene sulla formazione da schierare in campo. Da considerare ci sono, infatti, diversi assenti così come importanti recuperi. In panchina dovrebbero finire a centrocampo sia Fabian a causa di una pubalgia sopravvenuta che Zielinski, mentre in attacco potrebbe mancare Politano. In dubbio anche Insigne, il quale non ha brillato contro il Milan, e potrebbe quindi osservare un turno di riposo o essere schierato a gara in corso.

Le valutazioni definitive saranno fatte tra domani e dopodomani ma si candidano seriamente a una maglia da titolari Ounas, Elmas ed Anguissa, oltre al Chucky Lozano, il quale pare essere tornato al meglio della condizione dopo il problema alla spalla, rimediato in occasione dell’ultima sfida del Messico contro il Panama. Fuori restano ancora Malcuit, alle prese con un fastidio al polpaccio destro, e Tuanzebe, reduce dalla lombalgia.