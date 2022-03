Marotta e Zhang spiazzati: Inter, doccia gelata in arrivo per i tifosi?

L’Inter rischia di subire il sorpasso decisivo da un’avversaria: Marotta e Zhang possono vedere sfuggire un obiettivo per l’attacco

L’eliminazione dalla Champions League e ora anche un altro pugno nello stomaco per Simone Inzaghi. Il tecnico interista forse dovrà dire addio alla possibilità di ricevere il rinforzo tanto desiderato per il suo settore offensivo. Secondo ‘TuttoSport’, infatti, uno degli obiettivi di mercato dell’Inter corre in direzione Torino, precisamente sponda Juventus.

I bianconeri stanno conducendo un assalto a Giacomo Raspadori. Il classe 2000 del Sassuolo è uno dei calciatori più richiesti presenti all’interno della squadra di Dionisi. L’attaccante della Nazionale sta esibendo con sempre maggiore continuità le sue grosse qualità, tecniche e realizzative.

Juventus, soffiato un obiettivo dell’Inter: i bianconeri accelerano per prendere ‘Jack’ Raspadori dal Sassuolo

Dopo una prima fase condotta a fari spenti, la Juventus ora ha avviato la fase 2. Questa nuova fase, spiega ‘TuttoSport’, porterebbe ad un assalto convinto in cui ripetere a percorrere la strada già battuta per arrivare a Manuel Locatelli durante la scorsa estate. Il centrocampista è diventato bianconero con le società che hanno raggiunto l’accordo al termine di una lunga trattativa sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto.

La Juventus potrebbe inserire nella trattativa pure qualche giovane interessante in grado di fare gola alla società sassolese, come Fabio Miretti, Matias Soulé e Filippo Ranocchia. I primi due sono impegnati attualmente con l’Under 23 mentre il terzo è in prestito al Vicenza con cui sta continuando il suo percorso di maturazione in Serie B.

Periodo di valutazioni sebbene sull’innesto di Raspadori sia già arrivato il sì dei senatori del gruppo di Massimiliano Allegri che conoscono l’attaccante del Sassuolo poiché con lui condividono lo spogliatoio dell’Italia, con cui hanno condiviso soltanto pochi mesi fa la grande gioia della vittoria dell’Europeo a distanza di 55 anni dalla prima e unica volta.

Se l’Inter dovesse risultare battuta, sarà allora costretta a fiondare la propria attenzione su un nuovo obiettivo malgrado la dirigenza interista abbia monitorato con particolare attenzione la pista Raspadori. La prossima estate farà chiarezza sulla vicenda.