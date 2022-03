Juventus, Agnelli e i tifosi tremano: “C’è un problema importante”

La Juventus domani sfiderà in campionato la Sampdoria, ma in casa bianconera c’è un problema importante che bisogna affrontare.

La Juventus domani tornerà in campo, sfidando al Marassi la Sampdoria di Giampaolo. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere sia per rafforzare la propria quarta posizione che per mettere un po’ di pressione alle tre squadre di vetta. Anche se i doriani vorranno rifarsi dalla brutta sconfitta rimediata sabato scorso contro l‘Udinese.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, in classifica si trova nella cosiddetta ‘terra di mezzo’, visto che ha quattro punti di distacco dal Napoli di Spalletti terzo e sei di vantaggio dalla coppia formata dall’Atalanta, che deve recuperare ancora il match contro il Torino, e la Roma di José Mourinho.

Il mercato di gennaio, soprattutto con l’arrivo di Vlahovic, ha certamente risollevato la Juventus, che non perde dalla partita di andata contro l’Atalanta di fine novembre. I bianconeri pian piano, anche se quasi mai mostrare un bel gioco, sono riusciti a recupare punti in classifica, ma Massimiliano Allegri deve fare fronte ai tantissimi infortuni che stanno colpendo la sua squadra.

Juventus, c’è un problema infortuni: 145 partite saltate dai calciatori bianconeri

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, sono 19 i calciatori juventini che hanno dovuto dare forfai almeno per una partita per problemi fisici, di cui 17 per problemi muscolari. Questo è un problema importante, perché sono 145 le partite ‘bucate’ dagli uomini di Allegri da inizio stagione, di 112 per infortunio muscolare ( il 77,7% degli infortuni).

Questo è un dato che sicuramente sarà studiato nelle prossime settimane alla Continassa, considerando la moltitudine di calciatori che si sono infortunati in quest’annata. Allegri, difatti, per il match contro la Sampdoria dovrà fare a meno di calciatori come Chiellini, McKennie, Chiesa e Dybala, ma fortunatamente ha recuparato nelle ultime ore sia De Sciglio che Alex Sandro.