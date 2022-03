È più forte Totti o Del Piero? Caressa dà i voti, finale a sorpresa

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha messo a confronto Totti e Del Piero in un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok.

Si sta avvicinando sempre di più un evento che il calcio italiano non può permettersi di sbagliare. Il 24 marzo, infatti, l’Italia di Mancini sfiderà la Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar. Se gli azzurri dovessero battere i macedoni, in finale sfiderebbero la vincente dell’altra semifinale del gruppo tra Turchia e Portogallo.

Dopo l’esclusione dal Mondiale del 2018 in Russia, l’Italia deve fare di tutto e di più per cercare di qualfiicarsi alla massima competizione delle nazionali. Nessuno nel nostro paese, soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo, si aspettava che gli uomini di Mancini dovessero passare per i play-off per staccare il pass per volare in Qatar.

Nonostante il successo della squadra di Mancini all’ultimo Europeo, è evidente che il movimento italiano è in grandissima difficoltà. A dimostrazione di tutto ciò ci sono gli scarsi risultati, fino a questo momento, nelle coppe europee delle squadre della nostra Serie A. Il nostro calcio in passato ha avuto dei campioni che adesso non ci sono più. Tra questi campioni bisogna annoverare sicuramente Totti e Del Piero, proprio questi due calciatori sono stati i protagonisti di un ‘piccolo gioco’ di Fabio Caressa.

Confronto Totti-Del Piero, Caressa aggiunge la categoria ‘amicizia con me’

Il giornalista di ‘Sky Sporti’, infatti, ha pubblicato un video sul proprio canale di ‘Tik Tok’, dove ha messo a confronto Francesco Totti ed Alessandro Del Piero. Caressa ha dato i voti ai due calciatori in alcune determinate categorie: fisico, velocità, colpo di testa, tiro in porta, tecnica e personalità”.

La somma dei voti di Fabio Caressa alla fine hanno dato come vincitore Totti per mezzo voto in più rispetto a Del Piero ma il giornalista con un piccolo escamotage ha riportato il risultato in parità. Caressa, difatti, ha aggiunto la particolare categoria ‘amicizia con me’, dando così mezzo voto in più all’ex calciatore della Juventus.