Totti torna alla Roma: l’annuncio in diretta lascia increduli i tifosi

Francesco Totti torna alla Roma: l’incredibile annuncio sorprende e spiazza i tifosi giallorossi, attenzione alle prossime settimane.

L’addio è stato tanto doloroso, quanto controverso. Sia da giocatore, che poi da dirigente. Adesso, però, le strade di Francesco Totti e della sua amata Roma si preparano a ricongiungersi inaspettatamente.

D’altronde, la rottura con la presidenza Pallotta fu netta e inequivocabile. Eppure, l’ex numero dieci giallorosso non ha mai escluso un suo ritorno nel club. Anche se la sua agenzia sta viaggiando a gonfie vele, tra talenti e giovani scoperte.

Tra queste, anche il baby Volpato (andato a segno contro il Verona): il giovane scuola Roma è vicino ad un rinnovo con i capitolini e potrebbe essere l’assist per l’incredibile ritorno di Totti nei quadri dirigenziali.

Totti torna alla Roma: l’indiscrezione di Nicolò Schira a SerieANewsTV

A lasciare increduli i tifosi della Roma, è l’esperto di mercato Nicolò Schira in diretta a SerieANewsTV: “C’è aria di rinnovo per Volpato e questo significherà che Totti e i giallorossi torneranno a sedersi intorno ad un tavolo per trattare. E chissà che questo incontro non possa essere il prologo di un ritorno in società per l’ex capitano? Lui ci spera, zitto, zitto…”.

Di qui, Schira spiega e lancia l’indiscrezione sul ritorno alla Roma di Totti: “È andato via Morgan De Sanctis e un dirigente nell’area tecnica manca. Non è stato sostituito. Ai giallorossi serve una figura, un ex calciatore che faccia da collante tra Mourinho, Thiago Pinto e la presidenza. In questo senso, Totti sarebbe il profilo ideale, l’uomo giusto al posto giusto dopo gli anni con Pallotta. Vediamo, non è semplice. Da qui a luglio, la situazione va monitorata. C’è il 20-30% di possibilità che Totti possa tornare alla Roma“.