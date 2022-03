Inter, Inzaghi e la crisi da trasferta: mossa a sorpresa col Torino

Possibile mossa a sorpresa di Simone Inzaghi per la trasferta che l’Inter dovrà affrontare a Torino: cambi di formazione

L’Inter è tornata alla vittoria da quando Lautaro Martinez si è sbloccato contro la Salernitana a San Siro. Un roboante 5-0 ha permesso ai nerazzurri di tornare a conquistare i tre punti in Serie A. Dopo pochi giorni, un’altra vittoria contro il Liverpool di Klopp ad Anfield, che però non è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dunque, prima della sosta delle nazionali, Inzaghi cerca continuità per la lotta scudetto.

Tra due giorni ci sarà la difficile trasferta sul campo del Torino, che dirà tanto sul momento psico-fisico dell’Inter. Ivan Juric ha messo in difficoltà le big in questa stagione, ecco perché non sarà facile per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha però preservato Edin Dzeko nella difficilissima trasferta di Liverpool per gestirlo in vista proprio dell’impegno di campionato. Ma potrebbe essere un’altra la mossa dell’allenatore decisiva.

Inter, possibile titolarità per Correa

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la mossa di Simone Inzaghi per battere il Torino e tornare al successo in trasferta -che manca da quello all’Arechi- riguarderebbe Joaquin Correa. Con Sanchez che andrà sicuramente in panchina e Dzeko che partirà titolare, l’ex Lazio insidia la titolarità di Lautaro Martinez. Ma sarà molto complicato per l’allenatore nerazzurro rinunciare al Toro, che ha da poco risolto il problema del gol.

Prima la tripletta alla Salernitana e poi una perla ad Anfield: quattro gol in due partite che hanno permesso all’Inter di rilanciarsi. Ma ora c’è bisogno di una vittoria fuori casa per continuare a mettere pressione al Milan, impegnato in casa con l’Empoli che sembra aver smarrito il suo gioco e non riesce a portare a casa risultati importanti.