Italia, ancora brutte notizie per Mancini: nuova tegola verso i playoff

Una brutta notizia per l’Italia di Mancini in vista del play-off. Arriva la tegola che può rimettere in discussione le convocazioni.

L’Italia sarà impegnata prossimamente nel play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Gli azzurri del CT Roberto Mancini dovranno affrontare prima la Macedonia del Nord e poi, in caso di successo, se la vedranno contro la vincente del match tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia. Solo una delle quattro del mini-gruppo potrà staccare il pass per la massima rassegna iridata.

A complicare però i piani di Roberto Mancini è arrivata una notizia che potrebbe rimescolare le carte in vista delle convocazioni. Il portiere del Napoli Alex Meret, vice di Gianluigi Donnarumma, ha infatti riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare.

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle 3 settimane. Un lasso di tempo che compromette la sua disponibilità e il suo recupero in vista del play-off per i Mondiali. Mancini a questo punto potrebbe già iniziare a stilare un rosa di possibili sostituti per il ruolo di dodicesimo, affidando il ruolo ad uno tra Alessio Cragno e Salvatore Sirigu.

Meret out: un problema non solo per l’Italia ma anche per il Napoli

L’infortunio di Meret logicamente costringe anche il Napoli a dover fare i conti con il suo rimpiazzo. Luciano Spalletti, che ha continuato con la politica dell’alternanza già messa in atto precedentemente da Ancelotti e Gattuso, si affiderà a Ospina.

Per il portiere colombiano, in scadenza di contratto con il Napoli, potrebbero essere oltretutto le ultime partite in azzurro. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis, molto impegnato in questi giorni anche sul fronte societario, è infatti quella di non rinnovargli il contratto e di puntare tutto su Alex Meret in vista della prossima stagione.