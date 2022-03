“Asset da 60 miliardi”: addio Napoli, si avvicina il bivio di De Laurentiis

Il Napoli fa gola Oltreoceano e Aurelio De Laurentiis deve decidere cosa fare: il futuro della società partenopea è davanti ad un bivio

A poche ore dalla partita con l’Hellas Verona, intorno al Napoli si solleva una questione societaria. Per Aurelio De Laurentiis potrebbe porsi un bivio. Il presidente partenopeo potrebbe quindi essere costretto a decidere cosa fare nel prossimo futuro.

Luciano Spalletti nel frattempo dovrà isolare la squadra da qualsiasi possibile contraccolpo. La stagione è infatti ormai entrata nel vivo e gli azzurri, in corsa per lo scudetto malgrado la sconfitta con il Milan dello scorso turno, domenica alle 15 sono impegnati in una trasferta non semplice.

Napoli, De Laurentiis ad un bivio: deve decidere se cedere ad un fondo con un asset da 60 miliardi di dollari

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Aurelio De Laurentiis avrebbe aperto delle valutazioni con Elysian park, società che lavora sul marketing sportivo e grandi progetti. L’obiettivo dell’azienda che ha sede a Los Angeles, New York e Londra è quello di valorizzare il marchio del Napoli nel mondo.

Non sarebbe neppure l’unica perché anche il fondo californiano Sixth Street sarebbe disposto a investire in Italia, puntando anche alla costruzione di un nuovo stadio. E dunque sarebbe già pronto a valutare l’acquisto del Napoli, mediante uno dei suoi fondi.

Questo gigante ha un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari.

Recentemente ha investito in Italia acquistato proprietà immobili alberghiere in Costa Smeralda. La politica dell’asset prevede altre forme di investimento nel nostro Paese.

De Laurentiis nel frattempo non ha ancora deciso se vendere tuttavia sembra avere le idee chiare sulla valutazione della società. Il presidente, infatti, valuterebbe il Napoli intorno ai 700 milioni di euro. Questo poiché sebbene non abbia proprietà immobiliari, le potenzialità del marchio sono comunque alte. La situazione rimane in divenire. Il club partenopeo è ovviamente davanti ad un bivio e sarà De Laurentiis colui il quale deciderà la strada da imboccare nei prossimi anni.