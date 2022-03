DIRETTA Sampdoria-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Sampdoria-Juventus, gara delle ore 18.00 del ventinovesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al via di Sampdoria-Juventus, match che si disputerò alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A Marassi i blucerchiati di Marco Giampaolo ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri. La gara mette in palio punti importanti per i piemontesi che sono decisi a blindare il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. L’obiettivo di Allegri è di tener dietro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e provare a concludere nel modo migliore la stagione.

Altri obiettivi, invece, per la Samp di Marco Giampaolo che cerca i tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. A dare il via alla gara è l’arbitro Valeri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Bottegoni. Il quarto uomo è il signor Cosso, mentre al VAR ci sarà il duo formato da Aureliano e De Meo.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Conti, Ferrari, Magnani, Ekdal, Askildsen, Trimboli, Sabiri, Giovinco, Supriaha.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Stramaccioni, Miretti, Vlahovic, Aké.