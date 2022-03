Tutto pronto per Spezia-Cagliari, match della ventinovesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 15.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Spezia-Cagliari, gara che apre il ventinovesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione di Thiago Motta ospita i ragazzi sardi di Walter Mazzarri. La sfida mette in palio punti importanti in chiave classifica: il match, infatti, è un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere.

I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte consecutive giunte contro Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus. Anche il Cagliari si è fermato nell’ultimo turno contro la Lazio vista la sconfitta per 3-0. A dare il via alla gara è l’arbitro Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Prenna e Dei Giudici. Il quarto uomo è il signor Gariglio, mentre al VAR ci sarà il duo formato da Irrati e Zufferli.

Spezia-Cagliari, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Nikolaou, Amian, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Hristov, Kovalenko, Nguiamba, Bourabia, Podgoreanu, Aimar Sher, Agudelo, Antiste.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Altare, Lykogiannis, Marin, Obert, Keita Balde, Pereiro.