Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 29esima giornata

Mancano ormai poche ore all’inizio della 29esima giornata di Serie A: con il campionato tornano anche le formazioni da schierare al Fantacalcio

Weekend di Serie A e con essa weekend di formazioni da schierare al Fantacalcio. Ne abbiamo parlato, nella giornata di ieri, nel corso della diretta dedicata sul nostro canale ‘Twitch’, SerieANewsTv, ed ecco qui di seguito i nomi consigliati per questa 29esima giornata.

Match importanti per i vertici della classifica, ma scontri interessanti anche per la zona salvezza. Tutto si apre questo pomeriggio, alle ore 15:00, con Spezia-Cagliari e a chiudere le danze nella giornata di lunedì ci sarà Lazio-Venezia. Sfide insidiose, ma da bonus possibili, attendono Milan, Inter e Napoli.

La 29esima giornata sarà dunque così suddivisa. Previste per la giornata di oggi le sfide tra: Spezia-Cagliari (ore 15:00), Salernitana-Sassuolo (ore 15:00), Sampdoria-Juventus (ore 18:00), Milan-Empoli (ore 20:45). Nella giornata di domani ci sarà: Fiorentina-Bologna (ore 12:30), Verona-Napoli (ore 15:00), Udinese-Roma (ore 18:00), Atalanta-Genoa (ore 18:00) e Torino-Inter (ore 20:45). Ultima gara della giornata, di lunedì, vedrà contrapporsi Lazio-Venezia (ore 20:45).

Serie A, dubbi dell’ultimo minuto su chi schierare nelle formazioni del Fantacalcio? Ecco i nostri consigli

In diretta a SerieANewsTv, sul nostro canale ‘Twitch’, nella giornata di ieri sono stati dati i consigli più disparati su chi in questa giornata potrebbe regalare gioie ai fantallenatori. Occhio allora ai bonus che potrebbe regalare una sfida salvezze come quella di Spezia-Cagliari, con Joao Pedro che non segna da diverso tempo e Rey Manaj che può dare una grande mano ai suoi. In Salernitana-Sassuolo occhi puntati su Davide Frattesi, che già in passato ha segnato agli avversarsi salernitani. Ma fiducia anche a Federico Bonazzoli, possibile sorpresa di giornata.

La Juventus vuole continuare la lunga scia di risultati utili consecutivi e Dusan Vlahovic, anche se probabilmente non partirà titolare, può metterci del suo magari da subentrante: a secco nella precedente giornata, due volte il serbo potrebbe non perdonare. Verona-Napoli sarebbe l’occasione per Gianluca Caprari di confermare il suo momento di forma, a cui potrebbe d’altro canto rispondere Victor Osimhen da cui i fantallenatori vorrebbero senza dubbio qualcosina in più.

L’Atalanta si affida a colui che, in Europa League, sembrerebbe essersi ritrovato: Luis Muriel. In Champions League contro il Liverpool, invece, Edin Dzeko è rimasto a riposo, anche in vista della gara contro il Torino: Inzaghi punta su di lui, motivo per cui l’accattante può essere spinto a far bene contro il club granata, aiutato magari dal suo compagno di reparto Lautaro Martinez.