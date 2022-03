Sampdoria-Juve, Allegri scioglie i dubbi su Vlahovic e Cuadrado

La sfida tra Sampdoria-Juve obbligherà i bianconeri alla vittoria per cercare di tenere vive le speranze di qualificazione al 4° posto e coltivare, seppur in piccola parte, il sogno scudetto a dieci giornata della fine

La Juventus si prepara alla settimana più importante della sua stagione in attese dell’appuntamento europeo contro il Villareal. Allegri potrebbe decidere di mettere in atto un mini turnover per gestire al meglio le energie in vista della sfida contro gli spagnoli.

Non sarà facile per la Juventus tenere a bada la Sampdoria, pronta spingere il piede sull’acceleratore per evitare di recitare la parte di vittima sacrificale. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3, ma attenzione al dubbio Vlahovic.

Per quel che riguarda l’attaccante serbo, non è escluso che Allegri gli conceda un turno di riposo in vista della sfida contro il Villareal. Possibile turno di riposo anche per Cuadrado, il quale, dopo il recente attacco febbrile, potrebbe non essere al meglio.

Sampdoria-Juve, le formazioni e l’emergenza in difesa

Qualora Vlahovic dovesse partire dalla panchina, non è escluso che Allegri possa valutare l’inserimento di Akè sulla fascia destra dal primo minuto con Morata centravanti e Kean dirottato sulla fascia sinsitra.

Per quel che riguarda la difesa, invece, sarà confermata la grande emergenza. Torna Alex Sandro, ma potrebbe partire dalla panchina. Rugani affiancherà De Ligt al centro, mentre a destra agirà Danilo. Ancora fermi ai box Bonucci e Chiellini. Ecco le probabili formazioni della sfida del Marassi:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri