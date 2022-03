Terribili notizie per Zhang e Marotta: Inter, l’ufficialità gela tutti

Trasferta importante per l’Inter di Simone Inzaghi che affronta il Torino. Pesante assenza tra i nerazzurri contro i granata.

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà domani all’Olimpico di Torino i granata guidati da Ivan Juric. Il club nerazzurro ha necessariamente bisogno di vincere per mantenere il vantaggio (virtuale visto la gara in meno) sul Milan e sulle avversarie.

Un match molto complicato per i nerazzurri, che, in settimana hanno giocato ad Anfield contro il Liverpool di Klopp. Bella prestazione e vittoria ‘storica’ con la squadra di Simone Inzaghi che è stata però eliminata nonostante il successo.

C’è il rischio quindi di vedere una squadra ‘affaticata’ con l’Inter che dovrà inoltre fare a meno di due importanti pedine. Il centrale Stefan De Vrij sarà assente per infortunio ed Inzaghi è pronto ad inserire l’ex di turno Danilo D’Ambrosio. Quella di De Vrij non sarà però l’unica importante assenza.

Inter, niente da fare per Brozovic: nerazzurri costretti a ridisegnare il centrocampo

Oltre a De Vrij contro il Liverpool si è fermato anche il centrocampista croato Marcelo Brozovic. Il calciatore, perno del centrocampo nerazzurro, aveva inizialmente recuperato dopo l’infortunio ma le ultime notizie sono tutt’altro che rassicuranti per il club nerazzurro.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport Marcelo Brozovic non sarà convocato per la trasferta di Torino. Assenza fondamentale in casa Inter con Inzaghi costretto a ridisegnare il suo centrocampo. La squadra campione d’Italia ed il suo tecnico dovranno scegliere il sostituto del regista ed i due maggiori indiziati a sostituire Brozovic sono Vidal e Gagliardini. Il cileno potrebbe partire titolare portando cosi Barella nel ruolo di regista, scelta che già in passato Inzaghi ha effettuato.