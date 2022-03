Liverpool-Inter, la sentenza è durissima: nel mirino due nerazzurri

Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions si discute ancora di ciò che è accaduto ad Anfield tra Liverpool ed Inter.

La trasferta di Anfield ha dato tante certezze all’Inter, ma anche il rammarico per aver sprecato una chance importante. L‘Inter ha espugnato Liverpool, ma lo 0-1 non è bastato con i nerazzurri che sono rimasti in dieci subito dopo il gol di Lautaro, a causa della doppia ammonizione di Alexis Sanchez.

Il club nerazzurro ha dimostrato di potersela giocare quasi alla pari con uno dei club più forti d’Europa e c’è rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Alla fine è stata la squadra di Klopp ad avanzare ai Quarti di finale ed i nerazzurri hanno perso per infortunio anche Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic.

In casa nerazzurra si è discusso sulla scelta di non inserire Dzeko, ma ai microfoni di Sky Sport l’ex tecnico Fabio Capello ha appoggiato Simone Inzaghi ed ha attaccato duramente due giocatori importanti della formazione campione d’Italia in carica, rei a suo parere di gravi errori che sono costati la qualificazione ai nerazzurri.

Inter, Capello critica Barella ed Alexis Sanchez

Il noto ex tecnico ha commentato cosi il match dei nerazzurri chiarendo ancora una volta il divario che c’è attualmente tra il calcio italiano e quello inglese: “L’Inter ha giocato una buona partita, doveva fare una gara incredibile. Ha vinto 1 a 0 ma non ha avuto altre occasioni oltre il gol. C’è rammarico per il match di andata e la dimostrazione che bisogna essere concentrati per tutta la sfida”.

Le critiche ad Inzaghi? “Lui ci ha ragionato bene su Dzeko, la realtà è che i dettagli fanno la differenza. Ieri mancava Barella per una stupidaggine e Sanchez era già stato graziato, andava espulso anche prima”.