“Questa fa male”: Juventus, fulmine a ciel sereno: la notizia gela i tifosi

Brutta notizia per la Juventus: nella giornata odierna è infatti arrivata la rivelazione che ha gelato e deluso i tifosi bianconeri.

Hamed Traore sempre più protagonista. Dopo una prima parte di campionato complicata vissuta ai margini della squadra titolare, l’ivoriano è letteralmente esploso in queste settimane diventando uno dei principali trascinatori del Sassuolo. Oggi l’ennesima perla regalata ai propri tifosi, grazie alla quale i neroverdi sono riusciti a completare la rimonta ai danni della Salernitana.

Per lui, in particolare, 3 gol e 2 assist nelle ultime 5 giornate di campionato. Numeri importanti, che hanno riacceso l’interesse di numerosi top team italiani e stranieri. E la Juventus? I bianconeri, stando alle indiscrezioni circolate, risultano essere alla finestra ma per prenderlo dovranno battere una folta concorrenza presentando una regolare offerta ai neroverdi.

Ha infatti cessato di esistere l’opzione che consentiva al club torinese di prenderlo a condizioni agevolate. A confermarlo è stato su Twitter il giornalista Romeo Agresti: “Visto che Traorè da qualche settimana fa notizia, eccome. La risposta è no. La Juventus non ha più un canale preferenziale per prendere il giocatore del Sassuolo”.

Juventus, arriva la brutta notizia su Traore

Il fatto era stato anticipato di recente dall’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali (“è a pieno del Sassuolo, fin dall’estate scorsa”) tuttavia la conferma ha deluso numerosi tifosi bianconeri. È il caso, ad esempio, dell’utente “Sara aka Panita”: “Già sapevo, ma fa male comunque”.

Resta quindi da vedere cosa vorrà fare la Juventus nelle prossime settimane. Il sogno resta Paul Pogba, che a fine stagione lascerà il Manchester United dopo aver rispedito al mittente tutte le offerte riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Nei radar ci sono pure Jorginho (che può liberarsi dal Chelsea) e Renato Sanches ma occhio a Traore, per il quale serviranno almeno 20 milioni.