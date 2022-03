PSG nel caos: in estate sarà rivoluzione, trema anche la Juve

Il PSG, dopo l’eliminazione dalla Champions, è intenzionato ad effettuare tanti cambiamenti che potrebbero interessare anche la Juve

La settimana delle coppe europee è stata contraddistinta dall’eliminazione del PSG dalla Champions League ad opera del Real Madrid. I parigini hanno dominato sia la gara di andata del Parco dei Principi che il primo tempo del match di ritorno, ma poi sono caduti sotto i colpi di Karim Benzema.

In casa parigina ha folto molto rumore l’uscita dalla massima competizione europea, soprattutto dopo la super campagna acquisti dell’estate scorsa che ha portato a Parigi giocatori come: Messi, Sergio Ramos, Donnarumma ed Hakimi. A dimostrare tutta questa tensione ci sono state anche le feroci proteste di Al-Khelaifi e Leonardo per il mancato fischio dell’arbitro sul presunto fallo di Benzema ai danni del giocatore italiano nell’azione del primo gol madrileno.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, nonostante il dominio in Ligue 1, Pochettino sembra essere sempre più lontano dalla panchina del PSG. Il club parigino, difatti, l’anno prossimo potrebbe cambiare allenatori. Tra i nomi accostati alla squadra francese c’è anche un tecnico del nostro campionato.

Juve, il PSG cerca Allegri per il dopo Pochettino

Secondo quanto riportato dall”Equipe’, infatti, c’è anche il nome di Massimiliano Allegri nella lista degli obiettivi per l’anno prossimo di Al-Khelaifi e Leonardo. Il tecnico toscano ha un contratto di altri quattro con la Juventus, ma per il PSG questo non rappresenterebbe un grosso ostacolo da superare.

Allegri è stato già accostato in passato al PSG, ma le varie trattative non sono mai andate a buon fine. Gli altri nomi seguiti dalla squadra parigina, sempre come quanto scritto dall”Equipe’, sono quelli di Antonio Conte e Zinedine Zidane. Le prossime settimane sotto l’ombra della Torre Eiffel saranno sicuramente molto movimentate.