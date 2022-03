“L’ho detto a suo padre”: Donnarumma, che stoccata dall’ex Milan

Dopo la notte da dimenticare contro il Real Madrid in Champions, Gigio Donnarumma deve incassare anche la critica di un grande ex Milan.

Gli ottavi di finale di Champions League hanno regalato al pubblico neutrale un grandissimo appuntamento che sulla carta avrebbe dovuto rappresentare addirittura una sorta di ipotetico passaggio di consegne. Il Real Madrid, gigante in lenta ripresa dopo una crisi importante, affrontava i “nuovi Galacticos” del PSG, decisi più che mai a prendersi l’Europa dopo una roboante campagna acquisti estiva.

Tra i tanti campioni arrivati la scorsa estate agli ordini di Pochettino anche Gianluigi Donnarumma, forte del titolo di miglior giocatore degli Europei vinti e al centro di numerose critiche per il suo tradimento al Milan. Uno sgarbo, aver lasciato a zero il club che lo aveva lanciato, che i tifosi rossoneri non avevano perdonato. E per cui aspettavano soltanto l’occasione per vendicarsi.

Questa è arrivata proprio nella gara di ritorno con il Real Madrid, quando un errore di Donnarumma ha permesso alle merengues di riaprire una gara che sembrava ormai chiusa. E di vincerla. Una nottata da dimenticare a cui sono seguite critiche e sfottò sui social e a cui si è aggiunta la puntura di un grande ex del Milan e del calcio italiano come Arrigo Sacchi.

Sacchi: “Donnarumma ha sbagliato a lasciare il Milan”

L’allenatore che ha fatto grande il Diavolo, intervistato dal Corriere della Sera, non ha esitato a criticare la scelta di Donnarumma di andare al PSG: “Ha sbagliato a scegliere i soldi, e quando ho incontrato suo padre e sua madre a Milano Marittima, la scorsa estate, l’ho detto anche a loro”.

Nessun moralismo. Per Sacchi la scelta doveva essere diversa per altri motivi: “Non bisogna mai lasciare, se possibile, un ambiente dove si sta bene. Doveva restare non tanto per riconoscenza, ma per continuare nel migliore dei modi la sua crescita. Era il posto giusto.”

Nessun dubbio però sul fatto che dopo la notte forse più difficile della sua carriera Donnarumma saprà immediatamente ripartire: “Lo conosco da quando era poco più che un bambino, da quando cominciò a frequentare le nazionali giovanili. Resta un grande campione, riuscirà a rialzarsi.”

La scorsa estate la vicenda tra il Milan e il portiere fece molto scalpore. Il Diavolo ha dimostrato di non essere portato a giocare al rialzo con i giocatori e di trattenere solo chi crede nel progetto. Per questo il club cerca un sostituto di Kessié, probabile partente, e per questo al contrario è arrivato il rinnovo di Theo Hernandez. Mentre tra i pali Maignan è riuscito per ora a non far rimpiangere Gigio.