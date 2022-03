“Non mi importa”: Ronaldo, Rangnick esce allo scoperto in conferenza

L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick esce allo scoperto sullo stato d’animo di Cristiano Ronaldo

Il percorso 2.0 di Cristiano Ronaldo al Manchester United è più complicato del previsto. Il portoghese era approdato lì dove si era affermato come il migliore al mondo insieme a Messi, convinto che potesse ripetere le sue grandi prestazioni. La squadra sta andando molto male, considerando ciò a cui aspira il club: la qualificazione in Champions League. I Red Devils sono in lotta con l’Arsenal, che ha però ancora diverse partite da recuperare.

Ronaldo non ha nemmeno partecipato alla disfatta nel derby contro il Manchester City. In quei giorni si trovava in Portogallo e si è ripresentato il giorno dopo il 4-1 all’allenamento. Con Ralf Rangnick il rapporto non è proprio idilliaco. E senza la qualificazione in Champions, CR7 potrebbe salutare il suo ex club, magari per approdare al PSG che potrebbe perdere Mbappe. Della situazione del portoghese ha parlato Rangnick in conferenza stampa.

La presa di posizione di Rangnick su Ronaldo

Di seguito, le parole di Rangnick in conferenza stampa: “Ronaldo ha ripreso ieri l’allenamento. Ha svolto l’intera seduta e mi aspetto lo faccia anche oggi. Si è allenato bene come tutto il gruppo ed è per questo che credo possa essere a disposizione per domani”. Poi sulle recenti diatribe: “Non gli ho chiesto se è felice, per me è importante che sia di nuovo in forma e ieri ha ripreso gli allenamenti. Non ha senso guardare a ciò che è successo nell’ultima settimana”.

Chiusura di Rangnick sull’argomento Ronaldo: “Quello che è importante è ciò che accade oggi e domani. Non ha affatto senso rivivere tutto questo di nuovo”. Domani ci sarà uno degli scontri diretti Champions contro il Tottenham di Antonio Conte e l’argomento CR7 continua a essere caldo.