Inter, è bagarre per il nuovo attaccante: Marotta punta l’obiettivo

L’Inter sta combattendo per lo Scudetto e per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma Marotta sta seguendo anche un nuovo centravanti.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Liverpool di Klopp, l’Inter questa sera affronterà in trasferta il Torino di Juric. Il match contro i granata è fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, visto la vittoria di ieri del Milan contro l’Empoli con la rete siglata da Kalulu.

I rossoneri, infatti, adesso hanno cinque punti di vantaggio sull’Inter che, però, deve recupeare anche la partita dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. La ‘Beneamata’ contro il Liverpool ha dimostrato di potersela giocare con le migliori squadre europee, ma adesso deve cercare di riprendersi la vetta del campionato.

Contro il Torino non ci sarà Brozovic, che non ha recuperato dall’infortunio rimediato durante la partita di Anfield. Assenza importantissima per Simone Inzaghi, come si è visto nel match perso a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, considerando che il croato è il perno del gioco nerazzurro.L’Inter comunque non è attenta solo a ‘questioni di campo’, ma anche al calciomercato.

Inter, anceh Marotta segue Noah Okafor del Salisburgo

Secondo quanto riportato da ‘Sport1’ in Germania, infatti, l’Inter è tra le candidate a prendere Noah Okafor del Salisburgo. L’attaccante svizzero, classe 2000, è seguito anche da squadre come: Lipsia, Bayer Leverkusen, Hertha Berlino, Borussia Dortmund, Siviglia ed anche il ricco Newcastle.

Dopo le prestazioni di quest’anno con la maglia del Salisburgo, dove ha segnato 12 gol e fornito 6 assist vincenti nelle 26 partite giocate tra tutte le competizioni, Noah Okafor ha attirato a sè l’interesse di tutte queste squadre così importanti. L’Inter in attacco non sta seguendo solo il centravanti svizzero, ma anche Scamacca del Sassuolo e nelle prossime settimane sapremo sicuramente di più su chi sarà il nuovo centravanti nerazzurro.